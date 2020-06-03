Главное к утру: в Казани росгвардейцы прогнали выпускников со школьного двора, КВЗ поставил Ми-8МТВ-1 на Камчатку

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 3 июня.

В Казани сотрудники Росгвардии разогнали выпускников, которые пришли на школьный двор нарисовать рисунок к последнему звонку. Видео появилось в соцсетях.

КВЗ впервые поставил транспортный вертолет Ми-8МТВ-1 для Озерновского рыбоконсервного завода №55 на Камчатке.



«Рубин» возобновит сезон в РПЛ 20 июня матчем в Екатеринбурге.

Россвязь выпустила марку с татарской вышивкой тамбурным швом XX века. На ней изображен фрагмент салфетки для посуды из деревни Кулле-Кими Атнинского района.

В Казани спрос на такси восстановился до 92% — в марте и апреле число заказов резко упало.



Казань заняла четвертое место в рейтинге «велосипедных» городов России и СНГ. В тройке лидеров — Москва, Санкт-Петербург и Минск.