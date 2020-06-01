Ак Барс Банк начал выдавать кредит под 2% на возобновление деятельности предприятий

С 1 июня стартовала программа льготного кредитования на возобновление деятельности предприятий со ставкой 2% годовых. Полученные деньги предприниматель может направить на выплату заработной платы либо погасить ранее взятые кредиты, в том числе кредит на зарплату под 0%. Программа действует для отраслей из перечня пострадавших и требующих поддержки для возобновления деятельности. Предприятиям малого и микробизнеса достаточно соответствовать перечню по дополнительному ОКВЭД.



Предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников к 1 апреля 2021 года, кредит будет списан вместе с процентами — всю сумму выплатит государство. Если в штате к этому времени останется не менее 80% работников, предприниматель должен будет вернуть только половину суммы основного долга и процентов по ней.



Программа регламентирована постановлением правительства РФ от 16 мая 2020 г. №696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности».

ПАО «Ак Барс Банк»



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