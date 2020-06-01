СМИ: дату голосования по Конституции назовут сегодня или завтра

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Владимир Путин может объявить дату голосования по поправкам в Конституцию сегодня или завтра. Об этом газете «Ведомости» сообщили четыре человека, близких к администрации президента и мэрии Москвы.

Среди возможных дат голосования называются 1 и 8 июля. При еще одном варианте оно может пройти 1 июля, но досрочное голосование начнется с 25 июня, на следующий день после парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

СМИ уже сообщали, что власти рассчитывают провести всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию вскоре после снятия режима самоизоляции. Среди дат рассматриваются 24 июня и 8 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точная дата еще не выбрана.