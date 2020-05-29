Итоги дня: пересмотр абонплаты за детсады в РТ, уход главы Агрызского района, открытие загородных лагерей летом
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 29 мая.
- Рустам Минниханов намерен пойти на новый президентский срок. Об этом он сегодня рассказал во время встречи с активистами движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». Он поблагодарил всех за оказанное доверие. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что окажет Минниханову поддержку на выборах в сентябре.
- В Татарстане пересмотрят структуру платы за детские сады. Так, постоянная часть платы во время отсутствия детей будет уменьшена в 3—4 раза, снизится и общий размер родительской платы в большинстве групп. На эти меры из бюджета республики выделят 2 млрд рублей.
- Совет Агрызского муниципального района Татарстана принял решение о сложении с Валерия Макарова полномочий главы в связи с переходом на другую работу. В ходе заседания премьер-министр Татарстана наградил Макарова медалью «За доблестный труд». Также свой пост покинул руководитель исполкома Агрызского района Андрей Авдеев, он подал заявление об отставке с должности по собственному желанию и продолжит работать в исполкоме в другом статусе. Замруководителя исполкома района по экономическим вопросам стал Азат Валеев, также он будет исполнять обязанности главы исполкома.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей. Теперь, как и остальные предприятия из пострадавших от коронавируса отраслей, СМИ могут получить отсрочку по налогам, беспроцентные кредиты на зарплаты и другие меры поддержки. Напомним, 23 апреля состоялась совместная видеоконференция представителей СМИ Татарстана и Рустама Минниханова. На ней была обрисована плачевная ситуация в отрасли, и работники татарстанских медиа попросили, чтобы СМИ включили в список пострадавших отраслей. Подробнее о том, какие меры поддержки получат российские медиа, — в материале «Реального времени».
- Сегодня в соцсетях пользователи опять пожаловались на трудности в получении медицинской помощи. По их словам, в очереди в инфекционную больницу Набережных Челнов люди стоят по несколько часов.
На кадрах опубликованной в соцсети видеозаписи люди ожидают приема на территории больницы. Уставшие пациенты расположились на газоне возле медучреждения. Кто-то захватил с собой плед, видимо, понимая, что помощи ожидать придется долго. Позже в Минздраве РТ прокомментировали этот инцидент. Как объяснили в ведомстве, прием в инфекционную больницу ведется круглосуточно, для уменьшения очередей привлекаются дополнительные сотрудники.
- В Казани с 1 июля откроются детские загородные лагеря. К приему детей готовятся 11 муниципальных лагерей. Планируется, что в лагерях, включая пришкольные, отдохнут более 40 тыс. детей. С 1 июня начнут продавать путевки. 1065 детям из необеспеченных семей путевки будут предоставлены бесплатно. Пришкольные лагеря начнут работать с 3 августа.
- В Минпросвещения России рекомендовали регионам провести школьные выпускные вечера 27 июня. При этом формат проведения (онлайн или офлайн) местные власти могут выбрать сами, исходя из эпидемиологической ситуации.
Так, очные мероприятия допускается проводить в регионах, которые на этот момент выйдут на третий этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом.
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