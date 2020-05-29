Метшин поручил продолжить выдачу бесплатных проездных волонтерам и медикам с 1 июня

Фото: Илья Репин

Во время заседания штаба по борьбе с коронавирусом мэр Казани Ильсур Метшин поручил продолжить выдачу бесплатных проездных медикам и волонтерам с 1 июня.

За период самоизоляции 8 тыс. врачей и добровольцев совершили 265 тыс. поездок в общественном транспорте.

Ранее им также продлевали выдачу проездных.

Напомним, в Казани с 1 июня на маршруты выйдет весь подвижной состав общественного транспорта. Это связано с увеличением пассажиропотока из-за поэтапного снятия ограничений.