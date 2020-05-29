Метшин поддержал выдвижение Минниханова на новый президентский срок

Мэр Казани Ильсур Метшин во время городского штаба прокомментировал выдвижение Рустам Минниханова на новый президентский срок.

«Я как мэр и как житель Казани, руководитель нашей команды, всецело приветствую, поддерживаем решение нашего президента. Искренне благодарны за тот большой созидательный, красивый отрезок, который проработали под началом нашего президента в предыдущие сроки. Все самые значимые события, все достижения, которые есть у столицы, связываем с именем нашего президента Рустама Нургалиевича Минниханова. Мы умеем мечтать, стараемся нашу планку поднимать высоко, но даже и мечтать не могли 10 лет назад о тех программах, которые реализованы за этот период: беспрецедентные президентские программы, которые в подавляющем большинстве не имеют аналогов ни в Поволжье, ни в других регионах РФ. Конечно, они кардинально изменили жизнь нашей республики и особенно столицы. Всем сердцем поддерживаем нашего президента и сделаем все возможное, чтобы выборы прошли достойно», — сказал Метшин.

Сегодня Минниханов подтвердил, что пойдет на новый президентский срок. Президент России Владимир Путин поддержит его на президентских выборах в сентябре.