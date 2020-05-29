Главное к утру: переливание плазмы в РКБ, новый проект реконструкции набережной Кабана и КАМАЗ без дивидендов
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 29 мая.
- В татарстанской РКБ отчитались о том, как идет переливание плазмы переболевших COVID-19 новым пациентам. На сегодня такое лечение получили уже пять человек.
- Опубликован проект второй очереди набережной Кабана. Согласно проекту, с севера участок строительства отграничивает улица Марселя Салимжанова, с юга — Нурсултана Назарбаева, с востока — Хади Такташа, с запада — озеро Нижний Кабан. Общая площадь создаваемой рекреационной зоны составит 128 384,24 кв. м.
- Совет директоров КАМАЗа провел заседание, на котором обсуждалась и дивидендная политика предприятия. Акционерам рекомендовано не начислять дивиденды за 2019 год.
- Глава Башкирии Радий Хабиров пригрозил отставками директорам школ, которые, несмотря на запрет массовых мероприятий, допустят проведение последнего звонка.
- Вертолет «Ансат», собранный на Казанском вертолетном заводе (КВЗ), был передан Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Он будет использоваться в Башкирии как медицинский транспорт.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым