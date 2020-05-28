Телеканал ТНВ запустил проект в поддержку врачей

Фото: скриншот

Телеканал ТНВ запустил рубрику #ТНВспасибоврачам в поддержку врачей, медсестер и санитарок, которые с начала апреля не живут дома, а днюют и ночуют в больнице.

Каждую неделю в программе «7 дней» телезрители смогут увидеть медиков, которые работают на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией и каждый день спасают жизни.

В конце апреля на портале Yardam.ru появились материалы о врачах, которые борются с коронавирусом. Они публикуются под тегом #спасибо врачам.

