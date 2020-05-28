РЖД с 29 мая отменит «коронавирусную» рассадку пассажиров

РЖД с 29 мая отменит рассадку пассажиров в поездах дальнего следования с соблюдением социальной дистанции. В компании уже возобновили обычную продажу билетов.

Как сообщает «Интерфакс», это решение согласовано с Роспотребнадзором России.

С начала апреля в РЖД продавали билеты с учетом социальной дистанции между пассажирами. В частности, в купе продавали два билета вместо четырех, а в других вагонах пассажиров размещали на расстоянии метра друг от друга.

Вчера стало известно, что в Казани с 1 июня на маршруты выпустят весь подвижной состав общественного транспорта.

