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РЖД с 29 мая отменит «коронавирусную» рассадку пассажиров

15:05, 28.05.2020
РЖД с 29 мая отменит «коронавирусную» рассадку пассажиров
Фото: kzn.ru

РЖД с 29 мая отменит рассадку пассажиров в поездах дальнего следования с соблюдением социальной дистанции. В компании уже возобновили обычную продажу билетов.

Как сообщает «Интерфакс», это решение согласовано с Роспотребнадзором России.

С начала апреля в РЖД продавали билеты с учетом социальной дистанции между пассажирами. В частности, в купе продавали два билета вместо четырех, а в других вагонах пассажиров размещали на расстоянии метра друг от друга.

Вчера стало известно, что в Казани с 1 июня на маршруты выпустят весь подвижной состав общественного транспорта.

ОбществоБизнесТранспорт
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