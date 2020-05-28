Завтра Минниханов посетит «Казаньоргсинтез»

Завтра, в преддверии Дня химика, президент Татарстана Рустам Минниханов поздравит представителей отрасли, посетив производственные площадки «Казаньоргсинтеза». Об этом сообщили на брифинге руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

«День химика традиционно масштабно праздновался в Нижнекамске, на большой площадке, но, к сожалению, в условиях пандемии нет возможности делать масштабные мероприятия. Но тем не менее президент считает важным найти хотя бы какую-то другую форму, чтобы поздравить представителей этой отрасли с профессиональным праздником. Отрасль действительно является одной из передовых», — отметила она.

Напомним, День химика отмечается в воскресенье, 31 мая.