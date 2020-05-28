Четверть россиян не верят в коронавирус и его опасность

Четверть россиян до сих пор не верят в опасность коронавируса или считают ее выдумкой. Об этом говорят данные опроса Высшей школы экономики.

Согласно результатам, 23% респондентов считают, что коронавирус является выдумкой «заинтересованных лиц», а 9,6% ответили, что опасность вируса сильно преувеличена.

Чуть больше четверти (25,6%) опрошенных уверены, что пик эпидемии еще впереди. А 16,3% россиян думают, что в ближайшее время эпидемия пойдет на спад, передает РБК.



Отметим, чт,о по данным на 27 мая, число зараженных в России составляет 370 680, а выздоровевших — до 142 208 человек. В Татарстане зарегистрировано 2 966 случаев заболевания.

