Под Казанью сотрудник ДПС отговорил девушку прыгать с восьмого этажа — видео

Фото: кадр видео МВД по РТ

В Зеленодольске сотрудники ДПС спасли 26-летнюю девушку, которая едва не спрыгнула с балкона восьмого этажа. Они оказали ей психологическую помощь.

Как рассказали в пресс-службе МВД, сотрудникам ДПС поступила информация от дежурного, что девушка пытается спрыгнуть с балкона.

Капитан полиции Евгений Зинин сумел отговорить девушку от необдуманного поступка. Девушка передумала и вернулась обратно в подъезд.

На место приехала бригада скорой помощи, которая оказали поддержку и психологическую помощь.



Ранее в Татарстане сотрудники ГИБДД помогли водителю с ограниченными возможностями здоровья, у которого на дороге пробило колесо. Они установили ему запасное.

