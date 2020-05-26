Главное к утру: возобновление внутреннего туризма и Калинкин, нацеленный на Казгордуму
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 26 мая.
- Правительство Татарстана опубликовало распоряжение, утверждающее правила отнесения тех или иных компаний к системообразующим для республики. Согласно документу, предприятия автопрома могут считаться крупными или социально значимыми, если их выручка составляет не менее 1 млрд рублей, а численность персонала — не менее 150 человек. Аналогичным образом определяются критерии и для других сфер.
- Руководитель исполкома Казани Денис Калинкин зарегистрировался на праймериз «Единой России». Он намерен участвовать в выборах в Казгордуму, которые пройдут в сентябре 2020 года.
- Российские власти будут отменять ограничения на внутренний туризм с 1 июня. Ростуризм намерен предложить расширенный список направлений, в том числе и Казань.
- Ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов попросил у президента Татарстана Рустама Минниханова содействия в создании центра разработки и производства композитных лопастей для вертолетов и ветроэнергетики. Он считает, что для испытания композитных материалов в Татарстане необходимо создать аэрокосмический комплекс.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание совета директоров ПАО «Татнефть». В январе — марте 2020 года на месторождениях группы добыто 7,28 млн тонн нефти.
- На заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» была показана технология сверхкритических флюидов. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Миндортрансу республики опробовать ее при строительстве дорог.
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