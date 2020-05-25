Итоги дня: взрыв газа в Казани, Рогозин не даст купить Луну, глава Тувы заразился коронавирусом
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 25 мая.
- Сегодня утром в Казани на улице Волгоградской прогремел взрыв. В доме №19 на пятом этаже взорвался газ. Пострадал один человек. Прокуратура начала проверку. Следком возбудил уголовное дело.
- Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал, что Россия не допустит приватизации Луны. Госкорпорация интересуется ею с точки зрения происхождения и сохранения спутника Земли.
- Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что заразился коронавирусом. Называющий губернатора братом, президент Татарстана Рустам Минниханов выказал ему поддержку и пожелал выздоровления.
- В ДУМ РТ пообещали, что мечети откроются, как только спадет опасность заражения коронавирусом. Советник председателя ДУМ РТ по работе с мухтасибатами Равиль Зуферов призвал мусульман к терпению.
- В то же время мэр Казани Ильсур Метшин предположил, что масочный режим продлится в Казани до конца года: «Это не на один день, не на месяц, а как минимум такой режим нас будет сопровождать этот год».
- В Зеленодольском районе Татарстана из-за прибывающей воды затопило 60 садовых участков в поселке Васильево. По данным МЧС, на сегодня в республике в зону подтопления попала даже одна набережная.
- На выходных разгорелся скандал в центре «Батыр». Дети-спортсмены обратились к Путину с просьбой вернуть им тренера по дзюдо. Сам тренер утверждает, что был неугоден начальству. Однако в Минспорта Татарстана заявили, что он нарушал дисциплину.
- Зампрокурора Татарстана Марат Долгов ушел в отставку. Он решил перейти на другую работу. Возможно, Долгов получит место в аппарате правительства РТ.
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