В Госдуме приняли закон о неотложных мерах поддержки при пандемии

В Госдуме приняли в третьем чтении закон о неотложных мерах поддержки экономики РФ при пандемии.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента 7 мая. Как говорится в пояснительной записке, закон регулирует правоотношения, возникающие из-за необходимости экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

Закон предусматривает повышение минимального размера пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет в 2 раза, с 3375 до 6752 рублей. Для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска, максимальный размер пособия повысился с 6000 рублей до 13504 рублей.

На портале госуслуг РФ заработал сервис для оформления ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

