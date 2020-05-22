Сотрудники НИИ Минздрава России проверили на себе вакцину от коронавируса

Сотрудники национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России испытали на себе свою векторную вакцину от COVID-19. Результат — иммунитет есть, побочных эффектов нет, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, разработчики вакцины не столько испытали ее на себе, сколько защитили себя, чтобы и дальше во время пандемии коронавируса заниматься разработкой.

«Все, кто занимается разработкой, соответственно, защищены», — сказал Гинцбург «Интерфаксу».

Он не уточнил, сколько сотрудников привились от COVID-19 новой вакциной. По его словам, это широкий круг сотрудников.

Речь идет о векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2.

В Минздраве России сообщили, что вакцина от COVID-19 будет доступна для широкого применения в конце июля.

