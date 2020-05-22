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В Казани на цветы потратят больше 30 млн рублей

07:50, 22.05.2020
В Казани на цветы потратят больше 30 млн рублей
Фото: Реальное вреся

На сайте госзакупок появился тендер на цветочно-ландшафтное оформление Казани. На эти цели будет направлено 30,5 млн рублей.

Заказчиком выступает Комитет внешнего благоустройства. Согласно техзаданию, подрядчик обязан содержать цветники, вовремя поливать, пропалывать и подкармливать цветы, а в случае гибели рассады высадить новые.

Ранее склоны Аметьевской магистрали начали засаживать деревьями. «Зеленая реконструкция» предусматривает высадку 2 107 деревьев, 1 800 декоративных кустарников, посев газона и установку декоративной подсветки.

Общество Татарстан
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