В Казани на цветы потратят больше 30 млн рублей
На сайте госзакупок появился тендер на цветочно-ландшафтное оформление Казани. На эти цели будет направлено 30,5 млн рублей.
Заказчиком выступает Комитет внешнего благоустройства. Согласно техзаданию, подрядчик обязан содержать цветники, вовремя поливать, пропалывать и подкармливать цветы, а в случае гибели рассады высадить новые.
Ранее склоны Аметьевской магистрали начали засаживать деревьями. «Зеленая реконструкция» предусматривает высадку 2 107 деревьев, 1 800 декоративных кустарников, посев газона и установку декоративной подсветки.
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