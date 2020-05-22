Отделения «Почты России» в Казани изменят режим работы в преддверии празднования Ураза-байрама

В Казани 24 мая, в день празднования Ураза-байрама, почтовые отделения не будут работать.

В этот день также не будет осуществляться доставка почтовых отправлений, периодики и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

В субботу, 23 мая, почтовые отделения закончат работать на один час раньше. С понедельника, 25 мая, отделения продолжат свою работу в штатном режиме, передает мэрия Казани.

Напомним, ранее «Почта России» в Татарстане запустила новый сервис — в 31-м отделении для жителей Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Заинска, Альметьевска, Бугульмы, Нурлата, Чистополя, Зеленодольска и Арска стала доступна предварительная запись на обслуживание.

