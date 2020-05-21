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В соцсетях появилось видео, как люди играют в баскетбол в желтых защитных костюмах

16:40, 21.05.2020

В Казани на детской площадке в Солнечном городе сыграли в баскетбол в желтых защитных костюмах. Соответствующее видео опубликовали в группе «Казань Онлайн».

«Когда сказали, что групповые занятия спортом под запретом», — гласит подпись к видео.

Напомним, с 18 мая в Татарстане разрешили открыться спортивным центрам, бассейнам и фитнес-залам при условии, что персональный тренер будет тренировать одного человека.

Татарстан
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