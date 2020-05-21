Татарская филармония оценила ущерб от коронавируса в 15 млн рублей

Ущерб Татарской филармонии имени Тукая от пандемии коронавируса Covid-19 оценивается в 15 млн рублей. Об этом сообщил заместитель директора по концертной работе Марат Валеев.

Чтобы компенсировать сорванные весенние концерты, филармония планирует начать сезон 2020—2021 на месяц раньше, с 27 августа, пишет «Татар-информ».

Если ситуация с распространением коронавируса не улучшится, концертный сезон в филармонии перенесут на более поздний срок.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова накануне заявила, что небольшие концертные площадки для выступлений артистов могут открыться уже в июне.