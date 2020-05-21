Путин: российская система образования выдержала испытание самоизоляцией достойно
Президент России Владимир Путин начал совещание о ситуации в системе образования во время коронавируса со слов о трудностях. Самоизоляция стала испытанием как для преподавателей, так и для детей.
Он отметил, что нагрузка на педагогов выросла, им пришлось осваивать новые технологии. Также учителя должны были постоянно оставаться на связи с учениками.
Для учеников же «удаленка» стала испытанием ответственности и самостоятельности.ОбществоВластьОбразование
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