Следком проверяет информацию о невыплатах работникам скорой в Татарстане

Фото: «Реальное время»

Сегодня Следком по РТ сообщил о начале проверки по сообщению СМИ о невыплате «ковид»-надбавок медикам со скорой помощи в Нижнекамске.



Следователи намерены установить размер существующей задолженности и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработников, уточнил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий. По результатам проверки станет ясно, есть ли основания для возбуждения дела.

Шептицкий подчеркнул, что следственные органы продолжают реагировать на все нарушения прав медицинских работников, давая правовую оценку всем подобным фактам.