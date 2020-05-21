Мэрия Казани уточнила, как будут работать субсидии для малого бизнеса по покрытию части процентов по кредитам
Исполком Казани опубликовал постановление, согласно которому представители малого и среднего бизнеса, которые оформили субсидируемые мэрией кредиты, смогут получить отсрочку.
Постановление вошло в сборник документов мэрии, опубликованный сегодня. Подписано же оно было 14 мая.
Речь идет о трехсторонних соглашениях на субсидирование процентов по кредитам, взятым предпринимателями.
Исполком готов заключить дополнительные соглашения с бизнесом и банками по отсрочке платежей. В случае если отсрочка будет предоставляться только по основному долгу, то городские власти готовы дальше покрывать часть платежей по процентам.
Если же отсрочка будет предоставляться и на основной долг, и на проценты, то и администрация города приостановит субсидирование.
Отмечается также, что размер субсидии может быть увеличен, но не более чем на 50% от уже установленной соглашением суммы.
Предприниматели могут обратиться за отсрочкой не позднее 30 сентября. Субсидии они могут получить на кредиты, реструктуризированные не более чем на полгода.БизнесОбществоВласть Татарстан
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