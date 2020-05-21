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Журналист из Бугульмы разбился, пытаясь сделать селфи на Сокольской горе

13:31, 21.05.2020
Журналист из Бугульмы разбился, пытаясь сделать селфи на Сокольской горе
Фото: соцсети

Журналист из Бугульмы, тренер по шахматам Сергей Голубев погиб, пытаясь сделать селфи на Сокольской горе. Трагедия произошла 19 мая, пишут в соцсетях.

Прощание с Голубевым состоится 22 мая в 13 часов по адресу ул. Октябрьская, 19, подъезд 4, сообщила на своей странице «ВКонтакте» Людмила Золотарева.

Журналист в последние годы работал тренером в бугульминском шахматном клубе.

Происшествия Татарстан
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