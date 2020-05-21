Бизнесмена Владимира Малафеева за валютную аферу на 16,5 млн рублей приговорили к 3 годам условно

Бывший директор ООО «НПП «ЭкоИнновации» Владимир Малафеев приговорен к лишению свободы на 3 года условно. Об этом сообщает пресс-служба Вахитовского районного суда Казани.

В 2017 году Малафеев провел сделку между казанским НПП «ЭкоИнновации» и ТОО «Барыс ет Логистик» из города Уральск Казахстана. За поставку удобрения «Гуминокс» по цене 2 453 рубля за килограмм российская сторона заплатила 16,450 млн рублей. Деньги были переведены через банк «Открытие», который обладал полномочиями агента валютного контроля.

Малафеева обвинили в совершении незаконной валютной операции по переводу средств на счет нерезидента с использованием подложных документов в крупном размере (п. а ч. 2 ст. 193.1 УК РФ), а также в двух эпизодах с незаконным созданием юрлица через подставных лиц (ч. 1 ст. 173.1 УК).

В связи с истечением сроков давности уголовного преследования бизнесмен освобожден от уголовной ответственности по двум эпизодам преступлений по ч. 1 ст.173.1 Уголовного кодекса РФ.