Москалькова считает, что беспроцентные кредиты для бизнеса нужно закрепить в законе

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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила закрепить в законодательстве возможность получения беспроцентных кредитов для пострадавших от пандемии коронавируса.

«Очень важно, чтобы на законодательном уровне были даны возможности получения беспроцентных кредитов тем учреждениям, органам, которые пострадали»,— цитирует Москалькову «РИА Новости».

Москалькова привела в пример некоммерческие негосударственные образовательные учреждения. Они не могут взять кредит, не получили льготы по налогам на недвижимость, землю и так далее.

Ранее «Реальное время» рассказывало, как в республике реализуют меры кредитной поддержки бизнеса и населения и что мешает банкам выдавать больше новых кредитов. Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов подробно напомнил о тех мерах, которые принимает банковское сообщество, и перечислил проблемы, с которыми сталкиваются кредитные организации и их клиенты.

