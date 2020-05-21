Эксперты труда рассказали, какие сферы на удаленке станут востребованными

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Стало известно, каких вакансий для дистанционной работы станет больше из-за пандемии. Эксперты в области труда прогнозируют рост числа вакансий в сфере торговли.

Также вырастет число вакансий для предоставления государственных, финансовых, страховых услуг и консультации бизнеса. Кроме этого востребованными будут феры онлайн-образования, культуры и организации досуга.

Во ВНИИ труда отмечают, что вынужденный переход на удаленную работу в связи с пандемией откроет новые возможности для целых секторов экономики. Предприятия будут заинтересованы в развитии роботизированных технологий, передает RT.

Ранее «Реальное время» сообщало, что казанские студенты просят за работу вдвое меньше, чем им готовы платить. Так, в среднем по России студенты хотят зарабатывать 33,7 тысячи рублей. А вот в Казани студенты готовы работать за 20,9 тысячи рублей.

