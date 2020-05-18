В Казани появится мемориальная доска генерал-майора Гайнуллы Шакирова

В Казани появится памятная доска генерал-майору, экс-председателю Татарского областного комитета ДОСААФ Гайнулле Шакирову. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации республики.

Мемориальную доску установят на фасаде здания ДОСААФ республики, расположенного по адресу: ул. Патриса Лумумбы, 4. На ней будет следующая надпись на русском и татарском языках: «В этом здании в 1974—2001 гг. работал видный организатор военно-патриотической работы в Татарстане, в 1967—1990 гг. председатель Татарского областного комитета ДОСААФ генерал-майор Гайнулла Шарипович Шакиров».



Напомним, в феврале в Казани торжественно открыли мемориальную доску народному писателю ТАССР Амирхану Еникееву (Амирхан Еники). Она появилась на фасаде дома 53 по улице Чехова, в котором писатель жил с 1994-го по 2000 год.

