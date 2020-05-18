Итоги дня: порядок работы музеев в РТ, представители бизнес-омбудсмена в каждом районе РТ, помощь Китая странам
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 18 мая.
- За последние сутки в Татарстане зафиксировали 80 новых случаев коронавируса, все контактные. Также в республике умер восьмой человек от COVID-19. Это житель Нижнекамского района 1941 года рождения. С 1 мая он находился на стационарном лечении в инфекционном отделении Нижнекамской ЦРМБ с тяжелым течением коронавирусной инфекции, осложненной пневмонией. С 6 мая был переведен на аппарат ИВЛ. 16 мая он умер.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил включить средства массовой информации в число отраслей экономики, наиболее пострадавших от COVID-19. Соответствующее письмо президент республики направил и.о. премьер-министра России Андрею Белоусову.
- Министерство культуры Татарстана издало приказ о работе библиотек и музеев в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила глава ведомства Ирада Аюпова. По ее словам, книги будут выдаваться по предварительным заявкам, а в читальных залах пока не осуществляется обслуживание. При посещении музеев в одном зале будет находится не более 10 человек с соблюдением мер социальной дистанции. Экскурсионное обслуживание групп до пяти человек — по предварительным заявкам. В библиотеках и музеях также необходимо носить маски и перчатки. Сами помещения до посещения проходят санобработку, проветривание и т. д.
- Купальный сезон в Казани начнется 1 июня. Искупаться можно будет только на озерах Комсомольское и Лебяжье. Вода в остальных городских водоемах не предназначена для купания.
- В каждом районе и городском округе Татарстана появятся общественные представители уполномоченного по защите прав предпринимателей. Такое поручение дал президент республики Рустам Минниханов. Представители выбраны из числа наиболее активных и состоявшихся бизнесменов. Они на общественных началах помогут бизнес-омбудсмену РТ на местах в обеспечении гарантий государственной защиты прав и законных интересов предпринимателей.
- Китай выделит $2 млрд для оказания помощи странам, пострадавшим от пандемии коронавирусной инфекции, в ближайшие два года, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что замечания президента РФ Владимира Путина по выплатам медикам, которые работают с заболевшими коронавирусом, должны быть устранены до завтрашнего дня. Также завтра Путин проведет совещание правительства для обсуждения вопроса выплат врачам.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым