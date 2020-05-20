20 лет назад Минтимер Шаймиев принял участие в авторской программе Сергея Доренко

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20 мая 2000 года, ровно 20 лет назад, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев принял участие в авторской программе Сергея Доренко на ОРТ.

Разговор происходил через 13 дней после того, как Владимир Путин официально стал президентом России.

«Президент Татарстана известен своим абсолютным политическим чутьем и способностью спокойным способом добиваться решительно любых целей. Если реформа государственного устройства не встревожила Шаймиева, значит, он знает, либо как ее нейтрализовать, либо как ее использовать себе и своему региону не во вред», — сказал Доренко в передаче.

Шаймиев отметил, что выступает за избираемость и уровень демократии. По его словам, тогда это было достигнуто.

«Но это действительно конечная цель, потому что власть принадлежит народу. На данном этапе это ведь уже исходит от президента. При такой избираемости нужен определенный механизм взаимодействия различных уровней власти», — сказал он.

Сейчас Минтимер Шаймиев является Государственным Советником РТ. Сергей Доренко погиб 9 мая 2019 года в Москве в возрасте 59 лет. Официальной причиной смерти является разрыв аорты.