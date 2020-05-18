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Происшествия

В Татарстане лжесвидетельницу оштрафовали на 20 тысяч рублей

12:51, 18.05.2020

Вступил в силу приговор 41-летней жительнице Буинского района Татарстана Надежде Афанасьевой. Она осуждена за дачу заведомо ложных показаний в суде, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев «Реальному времени».

Согласно приговору, в декабре 2019 года Афанасьева была свидетелем по делу о насилии в отношении представителя власти и на судебном заседании дала заведомо недостоверные показания в пользу подсудимого. В ходе следствия женщина полностью признала вину и была наказана уголовным штрафом в 20 тысяч рублей.

Приговор вступил в силу.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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