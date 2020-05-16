Заявившая о том, что бабушку заставили купить перчатки отказалась от слов после вмешательства прокуратуры

Фото: Реальное время

Женщина, которая заявила в соцсетях, что ее бабушку заставили купить перчатки, после вмешательства прокуратуры отказалась от своих слов. Она заявила, что неправильно поняла свою пожилую родственницу, а пост написала на эмоциях.

Женщина опубликовала новый пост-опровержение своих же слов. Она заявила, что после публикации на пост немедленно отреагировала прокуратура. В дальнейшем, ведомство нарушений в аптеке не выявило.

«Данное ранее публикация в Instagram является преждевременной, так как я неправильно поняла свою бабушку о том, что ей не навязывали покупку перчаток, а предложили, так хлопчатобумажные перчатки были в сумочке. В результате я преждевременно сделала выводы и на эмоциях выложила историю в Инстаграм», — написала она.

Она добавила, что к работникам данной аптеки претензий у нее нет.

Ранее «Реальное время» сообщало, что женщина пожаловалась в соцсетях на то, что ее бабушке отказались продать лекарства, пока она не купит перчатки.