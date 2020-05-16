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Путин дал указание списать налоги малому бизнесу

07:59, 16.05.2020
Путин дал указание списать налоги малому бизнесу
Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин поручил правительству России обеспечить списание налоговых платежей малому бизнесу и НКО. Поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке.

Согласно документу, правительству поручено обеспечить списание подлежащих начислению за II квартал 2020 года налогов, авансовых платежей по налогами страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Индивидуальным предпринимателям предоставляется право на уменьшенные суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере одного МРОТ. Тем, кто платит налог за профессиональный доход, будет выплачен из бюджета один минимальный размер оплаты труда.

Поручения должны быть выполнены до 1 июня.

Ранее Путин поручил решить вопрос о выплатах на детей до конца мая.

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