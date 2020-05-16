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Кабмин Татарстана утвердил печать нового учебно-опытного лесхоза

00:31, 16.05.2020
Кабмин Татарстана утвердил печать нового учебно-опытного лесхоза
Фото: pxhere.com

Премьер-министр республики Татарстан Алексей Песошин внес изменения в постановление о создании Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Учебно-опытный Лубянский лесхоз». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации республики.

Учреждение имеет круглую печать с изображением государственного герба РТ, а также необходимые для осуществления деятельности штампы и бланки.

Помимо этого, Министерству лесного хозяйства РТ поручено обеспечить приведение устава образовательного учреждения в соответствие с постановлением.

Стоит отметить, что наличие гербовой печати подтверждает государственные полномочия, подлинность документов и увеличивает их юридическую силу.

О создании учебно-опытного Лубянского лесхоза стало известно в конце января этого года. Учреждение будет заниматься улучшением качества, охраной и воспроизводством лесов.

ОбществоВластьОбразование Татарстан
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