Сегодня в Татарстане ожидаются сильный ветер и дождь

В субботу, 16 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—16 м/с., сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем от +12°С до +17°С. В Казани синоптики прогнозируют 13—15 градусов тепла. В Набережных Челнах разброс составит от +14°С до +16°С.

