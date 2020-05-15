Итоги дня: удаление базы пропусков в Татарстане, потери туризма РТ от коронавируса, помощь нерпам от бизнеса
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 15 мая.
- Сегодня в центральном офисе «Ак Барс Банка» ликвидировали базу личных данных жителей Татарстана. Эти данные нужно было предоставить в системе цифровых пропусков, с помощью которой власти республики ограничивали передвижение граждан в период действия режима самоизоляции. Колоссальный по объему массив информации, хранящейся на приватном «облаке» банка ABCloud, стирали в присутствии специальной комиссии. Технически процесс уничтожения данных занял порядка часа, объем базы превышал 200 Гб. Подробнее — читайте в материале «Реального времени».
- По итогам апреля туризм Татарстана потерял около 2,4 млрд рублей из-за пандемии коронавируса. Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов спрогнозировал, что если ограничения продолжатся, то потери составят десятки миллиардов рублей. Он также отметил, что Татарстан планирует вернуться на докризисный уровень примерно через год после снятия всех ограничений.
- В границы Казани планируется включить территорию Научного городка Высокогорского района. Публичные слушания по вопросу изменения границ Советского района проведут 18 августа 2020 года в 15.00. Депутат от КПРФ Алексей Серов отметил, что если депутаты начинают процедуру увеличения площади города, то это нагрузка на казну: транспорт, уборка территории. В частном секторе огромные проблемы до сих пор не решены.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании республиканского организационного комитета по подготовке и проведению первых Игр стран СНГ в Казани в 2020 году. Основными задачами оргкомитета станут разработка плана мероприятий, обеспечение контроля и анализа его выполнения, а также организация взаимодействия органов власти и общественных объединений.
- Правительство России подготовило меры поддержки самозанятых в условиях пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Сейчас готовятся поправки, которые позволят в полном объеме вернуть самозанятым налог на доходы, уплаченный за 2019 год, и выделить им так называемый «налоговый капитал» в размере одного МРОТ.
- Предприниматели Татарстана помогли труппе «Водное шоу байкальских нерп», которая застряла в Бугульме из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. Так, двое татарстанских бизнесменов выделили необходимые средства на покупку примерно 400 килограммов свежемороженой рыбы, которой должно хватить на два месяца. Помимо этого, человек, пожелавший остаться неизвестным, перевел труппе 30 тыс. рублей.
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