В Казани рассмотрен иск Следкома по РТ о выселении Николаевых из служебного жилья

Фото: "Реальное время"

Сегодня Ново-Савиновский райсуд Казани рассмотрел гражданский иск Следкома по РТ о выселении из служебного жилья семьи Николаевых. Как выяснило «Реальное время», претензии у ведомства возникли к близким бывшего прокурора Мензелинска и бывшего замруководителя регионального следственного управления Михаила Николаева, ныне покойного.



Иск был подан 17 февраля — в день, когда к работе руководителем Следкома по РТ приступил Валерий Липский. В ответчиках значились три Николаевых. По данным источников «Реального времени», после смерти главы семьи больше 10 лет назад переезжать им было некуда.

Однако через несколько месяцев после подачи иска семья Николаевых нашла возможность освободить помещение. В результате представитель силового ведомства отозвал иск, поэтому сегодня Ново-Савиновский райсуд Казани прекратил производство по этому делу. Данную информацию «Реальному времени» подтвердили в суде.

В Следкоме по РТ воздержались от комментариев.