Число заболевших коронавирусом в Татарстане превысило две тысячи, выздоровевших — тысячу

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

В Татарстане за последние сутки подтверждены 84 случая новой коронавирусной инфекции, 83 из которых контактные. Об этом сообщили в оперштабе. 28 человек госпитализированы, еще 56 получают лечение на дому.

Таким образом, на 15 мая в Татарстане зарегистрировано 2 064 случая COVID-19.

Выздоровели (по нарастанию) на 15 мая 1 006 человек (+163 за сутки).