Число заболевших коронавирусом в Татарстане превысило две тысячи, выздоровевших — тысячу
В Татарстане за последние сутки подтверждены 84 случая новой коронавирусной инфекции, 83 из которых контактные. Об этом сообщили в оперштабе. 28 человек госпитализированы, еще 56 получают лечение на дому.
Таким образом, на 15 мая в Татарстане зарегистрировано 2 064 случая COVID-19.
Выздоровели (по нарастанию) на 15 мая 1 006 человек (+163 за сутки).Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым