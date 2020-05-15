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Число заболевших коронавирусом в Татарстане превысило две тысячи, выздоровевших — тысячу

10:40, 15.05.2020
Число заболевших коронавирусом в Татарстане превысило две тысячи, выздоровевших — тысячу
Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

В Татарстане за последние сутки подтверждены 84 случая новой коронавирусной инфекции, 83 из которых контактные. Об этом сообщили в оперштабе. 28 человек госпитализированы, еще 56 получают лечение на дому.

Таким образом, на 15 мая в Татарстане зарегистрировано 2 064 случая COVID-19.

Выздоровели (по нарастанию) на 15 мая 1 006 человек (+163 за сутки).

Общество Татарстан
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