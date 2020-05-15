«Динамо-Казань» объявило об уходе двух игроков

«Динамо-Казань» рассталось с двумя полузащитниками, сообщает пресс-служба казанской команды по хоккею с мячом.

Истекшие контракты Романа Козулина и Евгения Неронова продлены не будут, игроки продолжат карьеру в других командах.

«Хоккейный клуб «Динамо-Казань» благодарит хоккеистов за сотрудничество и проделанную работу. Желаем Роману и Евгению успешного продолжения спортивной карьеры», — говорится в сообщении клуба.

Неронов провел в казанском клубе один сезон и успел сыграть в 12 матчах, в которых не отметился результативными действиями. Козулин выступал в Казани с 2018 года. В минувшем сезоне полузащитник сыграл за казанцев 18 матчей и результативными действиями также не отметился.



Напомним, ранее стало известно, что Неронов начнет следующий сезон в составе сыктывкарского «Строителя».