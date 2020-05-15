На дороги Казани вновь вернулись попрошайки

Фото: Инны Серовой

Ровно в тот самый день, когда в Татарстане были ослаблены меры самоизоляции и выход на улицу стал возможен без СМС-пропуска, на казанские дороги вышли попрошайки, о существовании которых водители за полтора месяца успели подзабыть. Армия инвалидов-колясочников, безногих на костылях и тележках, а также жалостливого вида гражданок с рукописными плакатиками «Собираю на операцию» (как вариант — «На лечение ребенка») тормозит движение и создает аварийные ситуации — попрошайки торопятся возместить убытки от коронавирусного простоя.



Как рассказал командир полка ДПС Казани Михаил Савин, с начала года на них пока оформлено 16 протоколов по статье 12.29 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения. Попрошайки платят штрафы, но снова выходят на дорогу — доход позволяет.



— Попрошайки на дорогах — явление опасное, — прокомментировал Савин. — Это беда всех российских регионов — от Якутии до Краснодарского края. И во многих странах Востока попрошайничество на дорогах — обычное дело, а вот в Европе, да даже, я читал, в Латвии, с ним борются успешнее. Мы ведь за что наказываем? За нарушение пешеходом Правил дорожного движения. А там законодательство предусматривает ответственность за бродяжничество, попрошайничество, приставание к прохожим, да еще во многих странах ответственность несет не только попрошайничающий, но и тот, кто ему подает. Кроме того, предусмотрена более жесткая ответственность за повторное нарушение порядка и ведется активная разъяснительная работа среди водителей — почему не следует поощрять попрошаек. И это действует.

Подробнее о мерах борьбы попрошайками на дорогах читайте в материале «Реального времени».

