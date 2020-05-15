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Главное к утру: как работают детсады, защитные маски КАМАЗа и отложенный ЕГЭ

07:00, 15.05.2020
Главное к утру: как работают детсады, защитные маски КАМАЗа и отложенный ЕГЭ
Фото: Реальное время

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 15 мая

  • В Татарстане открылись почти все детские сады — 2 тысячи учреждений. На входе детей встречают с термометрами и не разрешают приносить игрушки из дома. Случаев заражения коронавирусом не выявлено. Однако уже зафиксированы пять-шесть случаев проявления симптомов ОРВИ, рассказал первый замминистра образования РТ Ильсур Хадиуллин.
  • Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов сообщил о продлении контракта с казанским клубом. Его прежнее соглашение с казанцами было рассчитано до конца нынешнего сезона.
  • «Нефтехимик» подписал однолетний контракт с нападающим Александром Кучерявенко. Ранее 32-летний хоккеист выступал за екатеринбургский «Автомобилист».
  • ПАО «КАМАЗ» запустит производство масок KN95, обладающих повышенной степенью защищенности. С ходом работ по запуску новой автоматической линии по производству индивидуальных средств защиты ознакомился гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин.
  • Рособрнадзор рассматривает варианты проведения Единого госэкзамена, начиная с 19 июня и позже. Как уточнили в ведомстве, окончательное решение по датам проведения примут с учетом развития эпидемиологической ситуации в стране.
Общество Татарстан
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