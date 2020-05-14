Итоги дня: нападение на ветерана в РТ, открытие фонтанов в Казани, разрешение работать ателье в Татарстане
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 14 мая.
- В Казани готов первый этаж из четырех этажей новой инфекционной больницы. Здание рядом с Республиканской клинической инфекционной больницей на проспекте Победы строит «Ак Таш». «Инфекционку» на 232 койки планируется открыть в августе этого года. В случае резкого роста заболеваемости число мест могут увеличить более чем в два раза.
- Сегодня в ходе традиционного брифинга руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова не исключила возврата к строгому режиму, ответив на вопрос о его возможности, что все будет зависеть от санитарно-эпидемиологической ситуации. Также она пояснила, что включает в себя понятие «общественное место». Согласно федеральному законодательству, под ним подразумеваются любые места, свободные для доступа и используемые неопределенным кругом лиц. Обновленные нормы требуют от татарстанцев находиться в общественных местах обязательно в маске. То есть носить индивидуальные средства защиты нужно практически везде.
- В Татарстане возбуждено уголовное дело о нападении на 95-летнюю женщину — ветерана Великой Отечественной войны. По версии следствия, в апреле этого года 35-летняя жительница Азнакаево, будучи в нетрезвом состоянии, напала на старушку. Женщина пришла к знакомому для того, чтобы занять денег на спиртное, однако дверь в квартиру открыла 95-летняя мать мужчины. Она попросила уйти незваную гостью, но та решила завладеть чужими деньгами. В кармане кофты хозяйки она увидела платок, в котором та обычно хранила деньги. Чтобы отнять сверток, бросилась на пожилую женщину, повалила на пол и забрала платок из кармана, похитив таким образом 50 тысяч рублей.
- В казанских парках и скверах 18 мая откроется сезон фонтанов. Сейчас их готовят к включению. Первым 18 мая заработает фонтан в Горкинско-Ометьевском лесу, 19 мая — на бульваре «Ак чәчәкләр» («Белые цветы») и в Лядском саду, 21 мая — в сквере им. Карима Тинчурина. 27 мая закончится расконсервация фонтанов в парке им. Горького, а 28 мая — в парке «Крылья Советов». 3 июня включат самый большой фонтан в городе — на озере Нижний Кабан. Отмечается, что сезон фонтанов в этом году начнется позже из-за эпидемии коронавируса.
- В Татарстане рассказали о правилах работы ателье. Так, к работе нельзя допускать сотрудников с повышенной температурой и признаками ОРВИ. Принимать клиентов можно строго по записи. Между клиентами нужно делать 15-минутный перерыв для дезинфекции и проветривания помещения. И сотрудники, и посетители должны быть в масках.
- Лето в России будет жарким, но с чередой похолоданий, дождей и сильного ветра, а также с высокой вероятностью пожаров, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
- В Башкортостане доноры, переболевшие COVID-19, получат единовременные выплаты. Доноры, сдавшие не менее 300 мл, получат единовременную выплату в размере 2,5 тыс., не менее 450 мл — 3,75 тыс., 600 мл — 5 тыс. рублей. Деньги доноры смогут получить в медицинской организации в день, когда сдадут плазму. При себе нужно иметь паспорт и справку о донации антиковидной плазмы.
- На сегодняшний день в России удалось остановить рост числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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