Главное к утру: нюансы поддержки бизнеса, рост безработицы и «Татнефть» в Forbes
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 14 мая.
- По состоянию на 13 мая в Татарстане насчитывается 47 021 официально зарегистрированный в органах службы занятости безработный гражданин. Таким образом, за неделю число безработных в республике возросло на 6,7 тысячи человек. По данным Минтруда РТ, уровень безработицы в республике составляет 2,32%. При этом работодатели региона готовы предложить только 35 986 вакансий.
- Татарстанское управление ФАС назвало недостоверными заголовки СМИ о подскочивших ценах на резиновые перчатки. По данным ведомства, жалоб на рост цен и дефицит перчаток мало.
- Жительница Казани с диагнозом «несовершенный остеогенез» (ломкость костей) Лилия Тимергалеева (Салахутдинова) родила ребенка. Роды прошли в Москве. Фонд «Ярдэм», подопечной которого является «хрустальная леди», рассказал в соцсетях, что после родов Лилия и ребенок чувствуют себя хорошо.
- В 2020 году Татарстан получит 954 млн рублей из федерального бюджета по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».
- В Минэкономразвития России разъяснили нюансы мер поддержки бизнеса. С 11 мая перечень наиболее пострадавших от кризиса сфер расширился. В него вошла торговля через автоматы и производство изделий народных художественных промыслов.
- ПАО «Татнефть» вошло в новый рейтинг самых крупных компаний мира, составленный американской версией журнала Forbes. В нем татарстанский нефтяной гигант занимает 539-ю позицию из 2 000.
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