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В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за ночных заморозков

23:13, 13.05.2020
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за ночных заморозков
Фото: piqsels.com

Синоптики объявили в Татарстане штормовое предупреждение. В ближайшие ночи в республике ожидаются заморозки.

В ночь на 14 и 15 мая температура земли и воздуха может достигать -2°С, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Такое похолодание может негативно отразиться на растениях.

Еще недавно штормовое предупреждение объявлялось из-за высокой пожароопасности лесов.

Общество Татарстан
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