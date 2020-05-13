В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за ночных заморозков
Синоптики объявили в Татарстане штормовое предупреждение. В ближайшие ночи в республике ожидаются заморозки.
В ночь на 14 и 15 мая температура земли и воздуха может достигать -2°С, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.
Такое похолодание может негативно отразиться на растениях.
Еще недавно штормовое предупреждение объявлялось из-за высокой пожароопасности лесов.Общество Татарстан
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