В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за ночных заморозков

Синоптики объявили в Татарстане штормовое предупреждение. В ближайшие ночи в республике ожидаются заморозки.

В ночь на 14 и 15 мая температура земли и воздуха может достигать -2°С, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Такое похолодание может негативно отразиться на растениях.



Еще недавно штормовое предупреждение объявлялось из-за высокой пожароопасности лесов.