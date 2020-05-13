В Минобрнауки РФ заявили о целесообразности проведения ЕГЭ в дистанционном формате

Минобрнауки РФ считает целесообразным провести ЕГЭ в дистанционном формате в период эпидемии коронавируса.

«В условиях сохранения текущей эпидемиологической ситуации, вызванной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в период проведения единого государственного экзамена, в целях препятствия ее дальнейшему распространению Минобрнауки России считает целесообразным предусмотреть возможность его проведения в дистанционном формате при условии обеспечения всех обучающихся необходимыми техническими средствами», — передает «РИА Новости» заявление ведомства.

Ранее в Минпросвещения РФ уже перенесли ЕГЭ на неопределенный срок, а также дали возможность одиннадцатиклассникам сдавать лишь два предмета в рамках Единого государственного экзамена. Помимо основных требований, на пунктах сдачи ЕГЭ нужно будет обеспечить меры дезинфекции и соблюдения социальной защиты.

