Путин: портал госуслуг не справился с объемом заявок на выплаты на детей

Президент России Владимир Путин отметил, что портал госуслуг не справился с большим количеством обращений на выплаты на детей в первый день.

«На следующий день (после объявления о выплатах) свыше миллиона поступило заявок на портал госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка в семье до 15 лет включительно. И портал госуслуг не справился с этим объемом обращений», — передает RT слова главы государства.

Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин в ходе своего обращения анонсировал единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Подать заявку нужно дистанционно с помощью портала госуслуг или через отделение Пенсионного фонда.

Однако в тот же день, после объявления Путиным мер поддержки граждан, сайт госуслуг оказался недоступен из-за возросшей нагрузки.



Ранее «Реальное время» составило инструкцию, как подать заявление на получение выплат семьям с детьми.

