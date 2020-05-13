Ак Барс Банк сократил срок выдачи льготных кредитов бизнесу с помощью технологии блокчейн

Ак Барс Банк подключился к блокчейн-платформе Федеральной налоговой службы РФ, которая способствует ускоренному рассмотрению банком заявок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. Сервис позволяет быстро обрабатывать заявки предпринимателей на беспроцентный кредит на выплату зарплаты.



«Благодаря сервису Ак Барс Банк сможет оценить заявки на выдачу беспроцентных кредитов бизнесу для выплаты зарплаты практически мгновенно и оказать своевременную поддержку для своих клиентов», — отметила управляющий директор — руководитель блока корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Ольга Ясонова.

Кредит на зарплату предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые относятся к пострадавшим от пандемии отраслям. Поддержкой могут воспользоваться предприятия, которые сохранили 90% работников в марте 2020 года.

Заявку на кредит можно оформить на сайте банка или в отделении.

Для поддержки бизнеса Ак Барс Банк разработал пакет антикризисных мероприятий как для действующих, так и для новых клиентов. Программа рефинансирования банка с использованием льготных субсидированных ставок позволит снизить размер ежемесячных платежей и уменьшить общую сумму переплаты по кредитам. Чтобы действующие клиенты могли сократить свои расходы, банк приостановил взимание комиссии за обслуживание кредитной линии. Банк также предоставляет экспресс-отсрочку по платежам сроком до 6 месяцев с оперативным рассмотрением каждого запроса.

ПАО «Ак Барс Банк»



Партнерский материал