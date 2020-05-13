В древнем Болгаре снесли земляной вал, охраняемый ЮНЕСКО

В Болгарском историко-архитектурном музее-заповеднике ЧП: в апреле, пользуясь коронавирусным безлюдьем, кто-то в нескольких местах снес бульдозером участки окружающего его древнего земляного вала. Он является частью охраняемого ЮНЕСКО объекта архитектурно-исторического наследия «Древний Булгар».



Повреждения, по уверениям сообщивших об этом «Реальному времени» местных жителей Игоря и Олега Пахомовых, в точности совпали с участками вала, по которым проходили ведущие в заповедник проселочные дороги, так что проехать по ним стало невозможно.



В пресс-службе Минкульта комментировать факт разрушения культурного слоя не стали — переадресовали вопросы журналиста директору музея-заповедника Рамилю Зиганшину. А тот в свою очередь заверил, что сам ищет повредивших вал злоумышленников.



Подробнее о том, кто перекопал культурный слой, пока в музее-заповеднике не работала система видеонаблюдения, читайте в материале «Реального времени».

