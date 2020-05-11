В Татарстане продлевается курсирование пригородных поездов
В Татарстане с 12 мая продлевается курсирование пригородных поездов.
Так, с завтрашнего дня продлеваются следующие маршруты:
- №6404 Казань — Арск (отправление в 8.15, прибытие в 9.57 ежедневно);
- №6407 Арск — Казань (отправление в 10.55, прибытие в 12.39 ежедневно);
- №6001 Казань — Тюрлема (отправление в 8.10, прибытие в 9.50 по субботам и воскресеньям);
- №6001 Казань — Свияжск (отправление в 8.10, прибытие в 9.23 с понедельника по пятницу);
- №6476 Тюрлема — Арск (отправление в 10.36, прибытие в 13.34 по субботам и воскресеньям);
- №6476 Свияжск — Арск (отправление в 11.02, прибытие в 13.34 с понедельника по пятницу);
- №6437 Арск — Казань (отправление в 17.00, прибытие в 18.48 ежедневно);
- №6355 Казань — Свияжск (отправление в 10.28, прибытие в 11.50 ежедневно);
- №6356 Свияжск — Казань (отправление в 14.20, прибытие в 15.35 ежедневно), сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
Ранее сообщалось, что с 29 апреля изменится порядок курсирования пригородного поезда Албаба — Казань.
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