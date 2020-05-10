Белорусская «Белавиа» отменила рейсы из Минска в Казань до 24 октября

Белорусская авиакомпания «Белавиа» на фоне пандемии коронавируса COVID-19 отменила до 24 октября рейсы в Казань, Нижний Новгород и Воронеж. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Ранее «Белавиа» приостановила рейсы с 18 марта по 1 мая в ряд российских городов — Казань, Москва (аэропорт «Жуковский»), Воронеж, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи.

Позже авиакомпания ограничила выполнение рейсов из Минска в Россию до 11 мая.



