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Белорусская «Белавиа» отменила рейсы из Минска в Казань до 24 октября

09:58, 10.05.2020
Белорусская «Белавиа» отменила рейсы из Минска в Казань до 24 октября
Фото: realnoevremya.ru

Белорусская авиакомпания «Белавиа» на фоне пандемии коронавируса COVID-19 отменила до 24 октября рейсы в Казань, Нижний Новгород и Воронеж. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Ранее «Белавиа» приостановила рейсы с 18 марта по 1 мая в ряд российских городов — Казань, Москва (аэропорт «Жуковский»), Воронеж, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи.

Позже авиакомпания ограничила выполнение рейсов из Минска в Россию до 11 мая.

БизнесТранспорт Татарстан
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